Zlatan Ibrahimovic al Festival di Sanremo, un affare mostruoso: "Quanto guadagnerà in 5 sere, tra cachet Rai e sponsor"

Per Zlatan Ibrahimovic è tutto un affare, anche partecipare al Festival di Sanremo. Come rivelato da Gabriele Parpiglia, giornalista del settimanale Chi e autore tv intervistato da Radio Sportiva, il 39enne attaccante svedese del Milan "sarà presente fisicamente in quattro serate" sul palco dell'Ariston, "mentre la serata di Milan-Udinese sarà in collegamento" dal dopo-partita. Ma come conciliare gli impegni sportivi e quelli artistici? "Nel mentre - sottolinea Parpiglia - lui si allenerà fuori sede, in una villa a Montecarlo, e che non salterà la partita. Guadagnerà quanto Fiorello, cioè 50.000 euro a serata, il cachet più alto che tocca il limite imposto dalla Rai. Poi ci sono gli sponsor, che porteranno sui due milioni il guadagno per cinque serate. L'accordo è stato firmato il 30 dicembre".

