Nicolò Zaniolo e la mamma a torso nudo. Capodanno e nuove polemiche: non solo la ex incinta

Nella bufera, Nicolò Zaniolo si rifugia in famiglia. Il 21enne centrocampista della Roma è al centro delle polemiche per la rottura con la sua fidanzata Sara Scaperrotta. La ragazza, appena lasciata, è incinta e Zaniolo (che nel frattempo si è legato alla modella e attrice romena Madalina Ghenea) ha comunicato a mezzo stampa di essere "pronto a prendersi le responsabilità di padre". La famiglia di Sara, però, lo ha accusato di essere fuggito dopo averla cacciata di casa, una volta saputo della gravidanza.

Nicolò Zaniolo, a 21 anni un bell'imprevisto: la sua ex Sara è incinta, "mi assumerò ogni responsabilità di padre"

Ce ne sarebbe abbastanza per farsi andare di traverso il Capodanno, ma il talento giallorosso della Nazionale almeno per una sera ha cancellato tutto, festeggiando San Silvestro nella sua nuova casa del Torrino, quartiere esclusivo di Roma (la stessa che secondo la zia di Sara avrebbe scelto in fretta e furia lasciando la sua ex senza un tetto), insieme alla mamma Francesca, papà Igor, la sorella Benedetta, il cognato Matteo e un amico. Il tutto immortalato dalle foto di Instagram. "Sempre con te, buon anno amore mio", il messaggio affettuoso della mamma al figlio vip. Con tanto di foto in cui Nicolò a torso nudo balla con la signora, in abito da sera. Altre critiche, altri veleni dai followers.

