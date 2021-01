Juventus su Olivier Giroud. Andrea Pirlo: "Un attaccante ci potrebbe servire"

04 gennaio 2021 a

"Ci potrebbe anche servire, vediamo e speriamo di fare qualcosa nei prossimi giorni", ha detto Andrea Pirlo dopo la convincente vittoria della Juventus sull'Udinese. E ciò che potrebbe servirgli è un attaccante, una punta da aggiungere in ruolo. E le parole del mister sembrano rivolte in tutto e per tutto a Olivier Giroud, primo candidato a prendere il posto di vice-Morata. I bianconeri sono alla ricerca di un'occasione a basso costo per tappare il buco che Dybala e Kulusevski non sono in grado di colmare, troppo diversi da Morata. Giroud, per inciso, nelle ultime ore sembra avere superato la concorrenza di Milik, il giocatore del Napoli che pare destinato al Marsiglia.

Juventus sul mercato, Pirlo ha individuato il "vice Cristiano Ronaldo". Il nome? Tifosi sconcertati

