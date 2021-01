Ronaldinho, quanto ha guadagnato appena uscito dal carcere: una cascata di euro

06 gennaio 2021 a

Nemmeno il tempo di uscire dal carcere e Ronaldinho Gaucho guadagna 5 milioni di reales brasiliani, corrispondenti a 750mila euro. L'ex stella di Brasile, Psg, Barcellona e Milan, 39 anni, ha trascorso 171 giorni tra carcere e arresti domiciliari con l’accusa di aver falsificato il passaporto in Paraguay, insieme al fratello. La sua immagine, spiega la Gazzetta dello sport, pare però non aver affatto risentito delle vicissitudini giudiziarie. Anzi: secondo l’edizione brasiliana di El Pais, il popolarissimo Dinho nel periodo immediatamente successivo alla scarcerazione avrebbe guadagnato la somma esorbitante di 5 milioni di reales. D'altronde, l'ex fantasista non è stato con le mani in mano: assunto da una società di Belo Horizonte per promuovere i lavori allo stadio dell'Atletico Mineiro, impegnato nella musica (il video realizzato insieme al gruppo Recayd Mob e il trapper Djonga nel progetto Tropa do Bruxo ha superato il milione di visualizzazioni in una settimana), è sbarcato nei supermercati con il suo marchio di gin biologico R-One e il Vino de Campeones, senza contare spot ed eventi da testimonial. E negli sport virtuali ha creato il suo team, la R10, con kit acquistato dal colosso EA Sports.

