Serie A, tutti pazzi per Memphis Depay: "Non rinnova", l'affare d'oro che interessa alle big

07 gennaio 2021

Dalla Francia è filtrata un’indiscrezione di calciomercato che riguarda da vicino l’Italia. Memphis Depay fa infatti gola a tutti, anche in Serie A: a giugno scadrà il suo contratto con il Lione, che quindi potrebbe venderlo nell’imminente sessione di mercato per evitare di perderlo a zero. Quindi per qualità-prezzo si prefigura un affare, che infatti interessa a tante squadre europee: France Football ha nominato anche Milan, Inter e Juventus, che starebbero seguendo con attenzione la situazione di Depay. Soprattutto i bianconeri è noto che siano alla ricerca di un altro attaccante per allungare le rotazioni della squadra, anche perché la situazione di Paulo Dybala - che pure è in crescita nelle prestazioni - non è ancora chiara. Ieri Andrea Pirlo si è espresso così dopo la vittoria per 3-1 sul Milan: “Non sta benissimo neanche adesso, aspettiamo solo che sia al 100%. Non lo abbiamo avuto dall’inizio della stagione, poi sceglieremo i migliori partita per partita. Qui sono tutti titolari. Se sto spingendo per il rinnovo? I contratti li fanno giocatori e società, non intervengo in queste cose”.

