Amad Diallo, l'ultimo capolavoro dell'Atalanta. Ha 19 anni, per quanto lo hanno venduto al Manchester City

Amad Diallo lascia l’Atalanta e va in Inghilterra, al Manchester United. I Red Devils avevano completato l’acquisto del giovane ivoriano già a ottobre (per la cifra di 45 milioni di euro) ma erano stati costretti a ritardare l’arrivo del classe 2002 per questioni burocratiche. Diallo, 19 anni da compiere, con la formazione Primavera della Dea ha vinto due campionati e una Supercoppa italiana. Esordio in serie A il 27 ottobre 2019, in occasione della sfida contro l'Udinese. Chiamato in causa a 13 minuti dalla fine al posto di Ilicic, ha segnato dopo appena 360 secondi.

Prima di lasciare Bergamo l'attaccante ha lasciato un videomessaggio alla Dea e ai tifosi: "Cara Atalanta, è arrivato il momento dei saluti. Sono stati sei anni straordinari, sei anni di crescita, sei anni di sfide, ma soprattutto sei anni di felicità e amore. Qui sono diventato un uomo, mi avete dato tutto quello che desideravo e sono più che fiero di aver giocato nell’Atalanta. Avrai per sempre un posto speciale nel mio cuore, ovunque vada sarai sempre con me. Per ora e per sempre, forza Atalanta. Arrivederci”.

