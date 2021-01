Kylian Mbappé, il piano del Real Madrid: vendere per 100 milioni e 800 di ricavi, così il francese...

12 gennaio 2021 a

C'è un un piano economico del Real Madrid per ingaggiare Kylian Mbappé, l'attaccante francese di 22 anni in forza al Paris Saint Germain: vendere giocatori della rosa attuale per circa 100 milioni di euro. Raggiungere 800 milioni di entrate con il ritorno del pubblico ed accedere a crediti favorevoli per intraprendere l'operazione.

Una operazione favorita anche dal fatto che il club parigino ha avuto 200 milioni di perdite e uno dei giocatori che potrebbe salutare il club è proprio Mbappé. Il Real Madrid proverà così l'assalto al calciatore, ma visti i presupposti il costo del cartellino sarà inferiore rispetto al passato. Infatti dal Monaco, la prima squadra di Mbappé, al Psg l'attaccante, nell'agosto del 2017, passòi n prestito con diritto di riscatto per i parigini. L'accordo tra i due club, per il trasferimento a titolo definitivo, sarebbe stato raggiunto poi sulla base di 145 milioni di euro più 35 milioni di bonus. Cifre di un altro calcio: pre-Covid.

