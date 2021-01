Milan, è fatta per Meité dal Torino: "Lo scudetto? Per forza", si gioca tutto in sei mesi

15 gennaio 2021 a

Il Milan ha fatto la sua mossa: Soualiho Meité è un nuovo giocatore rossonero, stamattina ha iniziato le visite mediche prima di firmare il contratto fino al termine della stagione. Arriva dal Torino in prestito con diritto di riscatto fissato per 8 milioni più bonus: potrebbe essere a disposizione già per la sfida con il Cagliari, in programma lunedì 18 gennaio. Un’ottima notizia per Stefano Pioli, che aveva assolutamente bisogno di un rinforzo per affrontare l’emergenza che ha colpito il centrocampo: idealmente, quando tutti saranno a disposizione, il 26enne francese può essere il sostituto naturale di Kessié. “Ho già parlato con lui - sono state le prime parole di Meité in rossonero - lo scudetto? Per forza, il Milan è primo e deve stare in quella posizione. Cercherò di convincere il Milan a tenermi, ci sono questi sei mesi e poi vediamo”.

