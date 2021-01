Giorgio Chiellini, "i cicli a volte finiscono". Gela Pirlo e la Juventus: bandiera bianca nello spogliatoio?

18 gennaio 2021 a

“Gli anni passano in tutto, ma non è facile, i cicli a volte finiscono”. Così Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro l'Inter in campionato della Juventus. Una confessione che sa un po' di consapevolezza che forse quest'anno non è l'anno dei bianconeri, anche se domani la Juventus si gioca il primo trofeo dell'anno: la Supercoppa italiana contro il Napoli. Vincendola potrebbe comunque incamerare un trofeo nella già nutrita bacheca, dare un senso alla stagione e ricominciare a macinare gioco e risultati per il proseguo della stagione.

Le parole di Chiellini, anche se dette in maniera sincera, sembrano anche un rito scaramantico prima di un match importante proprio come quello contro il Napoli. Far vedere di essere deboli o psicologicamente non al meglio, per sorprendere gli avversari. Ma la domanda che viene spontanea leggendo le parole del capitano della Juve è sicuramente quella che si chiede se il ciclo della Juve è davvero finito.

