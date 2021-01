Nicolò Zaniolo, infortuni e gossip impazzito non bastano: periodo tragico, ora è positivo al coronavirus

18 gennaio 2021 a

Nicolò Zaniolo è positivo al Covid-19. Il centrocampista della Roma, fermo per infortunio, lo ha scritto sui suoi canali socia: "Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sto bene, non ho sintomi ma ho ovviamente iniziato subito la quarantena. Spero di tornare ad allenarmi a Trigoria il prima possibile, nel frattempo farò il tifo per i miei compagni da casa", ha scritto in rete. Particolare curioso è che lo stesso gioocatore qualche settimana fa dopo tutto il bailamme di notizia sulla sua presunta relazione con Madalina Ghenea, smentita dalla stessa Ghenea, e l'ufficiale rottura con la ex con relativo annuncio di essere in attesa di un bimbo proprio di Zaniolo, aveva annunciato di lasciare i social.

Intanto si tratta del tredicesimo caso di positività al Covid-19 nella Roma, prima di lui sono rimasti contagiati: Mirante, Perez, Kluivert, Peres, Diawara, Calafiori, Dzeko, Boer, Fazio, Pellegrini, Santon e Kumbulla. Zaniolo rispetterà la quarantena nel suo appartamento al Torrino in cui è andato ad abitare recentemente con la mamma Francesca Costa. Il giocatore, alle prese con la rottura del secondo crociato, dovrebbe tornare a disposizione dell'allenatore giallorosso Fonseca tra aprile e maggio per sperare in una convocazione del ct Mancini per l’Europeo del 2021.

