Supercoppa italiana, Juventus decimata: ribaltone-Pirlo dopo l'Inter, chi gioca con il Napoli

La Supercoppa italiana arriva probabilmente nel momento peggiore della stagione per la Juventus. Quest’ultima è reduce dalla sconfitta senza appello contro l’Inter dell’ex Antonio Conte e deve fare i conti anche con le numerose assenze importanti: domani sera contro il Napoli a Reggio Emilia, Andrea Pirlo potrebbe essere costretto a rinunciare a tanti giocatori. A partire dalla difesa, dove Bonucci, Chiellini e Danilo sono sicuri della maglia da titolare per via delle assenze di De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro e Demiral. A sinistra potrebbe giocare Bernardeschi, dato che Frabotta è costretto ai box dopo un problema fisico accusato contro l’Inter. A centrocampo la Juve potrebbe presentarsi con un altro volto rispetto alla partita persa con i nerazzurri: McKennie e Arthur dovrebbero prendere il posto di Ramsey e Rabiot, mentre in attacco dovrebbero agire Cristiano Ronaldo e Morata.

