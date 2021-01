Massimo Moratti: "Non riprendo l'Inter, ma Zhang ci spieghi cosa sta succedendo". I timori di un cuore nerazzurro

19 gennaio 2021 a

L'Inter potrebbe cambiare nuovamente società. Suning potrebbe vendere. In questi giorni voci e conferme su una cessione di quote azionarie a Bc Partners. E quando circolano queste voci, torna sempre in ballo Massimo Moratti: torna lui? No, spiega il diretto interessato. "Non riprendo l'Inter. Certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona", ha spiegato l'ex patron in un'intervista a TuttoSport. Moratti, però, sarebbe dispiaciuto dell'eventuale addio degli Zhang: "Sembrava che avessero tutte le caratteristiche giuste, che fosse una famiglia a condurre le danze con una capacità finanziaria notevole legata a un'industria importante e ben ramificata alle spalle. Non un fondo, ma una famiglia". Dunque, le preoccupazioni da tifoso nerazzurro: "Ho letto che cercano finanziamenti e un socio di minoranza ma anche altro. Sono problemi loro però è importante che dicano qualche cosa, che informino su cosa stia succedendo", ha concluso Massimo Moratti.

