Marco Giampaolo ct della Polonia? “Non ci interessa”, un'altra porta in faccia per il "Maestro"

19 gennaio 2021 a

Marco Giampaolo è stato appena esonerato dal Torino, con il presidente Urbano Cairo che è stato forzato al cambio di allenatore, dato che i granata navigano pericolosamente in zona retrocessione. In panchina è arrivato Davide Nicola, ma nelle scorse ore sembrava già esserci una nuova opportunità per Giampaolo: la contemporaneità del suo esonero e di quello di Jerzy Brzeczek dal ruolo di ct della Polonia aveva fatto sì che, direttamente da Varsavia, filtrasse la notizia di un possibile approdo di Giampaolo alla guida della nazionale. Il presidente Boniek ha però smentito nettamente la voce di mercato: “Non c’è nulla di vero, Giampaolo non ci interessa”, ha dichiarato a Tuttosport. Intanto l’ex allenatore del Torino potrà consolarsi rimanendo a libro paga di Cairo.

