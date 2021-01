Ogni Mattina, Filippo Magnini e la squalifica per doping: "Ho pianto tutti i giorni, per 3 anni"

22 gennaio 2021 a

Filippo Magnini, ad Ogni Mattina nella sua prima intervista dopo essere guarito dal Covid, ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera, parlando soprattutto della sua squalifica per doping. Nel 2017 Magnini era stato accusato di aver usato sostanze dopanti, e per questo motivo squalificato per 4 anni: “Tutto è partito perché avevi messo in piedi un progetto anti doping”, spiega la conduttrice di Ogni Mattina Adriana Volpe. Filippo Magnini afferma di essersi sempre battuto contro il doping, ma che questa sua battaglia evidentemente ha dato fastidio a qualcuno, che poi l’ha denunciato: "Una calunnia pesantissima. Ho vissuto tre anni infernali, in questi tre anni ho pianto tutti i giorni della mia vita”.

Filippo Magnini racconta di essersi battuto duramente contro le accuse false sul suo conto: “Ho intrapreso una lotta contro tutti e contro tutto. In questi tre anni per il mondo sono stato un atleta dopato…Non potevo nemmeno entrare in piscina. Ero un appestato. Chi mi ha accusato è ancora li a fare il suo lavoro, il mio allenatore mi ha detto perdona ma non dimenticare”, conclude Magnini.

