Sofia Goggia sa solo vincere: bis a Crans Montana, trionfo in 4 discese libere di fila come Lindsey Vonn

23 gennaio 2021 a

a

a

Quarta vittoria di fila in discesa libera per Sofia Goggia, autentica dominatrice di questa fase di Coppa del mondo di sci. L'azzurra fa sua anche la seconda discesa di Crans Montana (undicesima vittoria in carriera e 32° podio in Coppa), eguaglia il mito Lindsey Vonn (ultima infilare un poker di successi consecutivi, nel 2018), rafforza il dominio nella Coppa di specialità e porta a 9 le vittoria delle azzurre in questa stagione. La valanga rosa è completata dal terzo posto di una ottima Elena Curtoni, finita dietro alla svizzera Gut-Behrami. Ai piedi del podio, quarta, l'altra italiana Pirovano e al nono la Brignone. "Si vive sempre per la prossima gara - è il commento a caldo della Goggia -. Vado giorno per giorno per migliorarmi ancora una volta. Come avevo fatto ieri archivio la vittoria e penso a domani. La dedica alla federazione che ha raggiunto le 100 vittorie".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.