Zlatan Ibrahimovic e Zapata, microfoni aperti: "Ho fatto più gol io che...". Milan-Atalanta, colombiano umiliato

Un audio inequivocabile. Zlatan Ibrahimovic risponde a modo suo a Duvan Zapata. Siamo nel finale di Milan-Atalanta, con i nerazzurri che dominano 3-0 e il colombiano che poco prima ha segnato chiudendo i conti. Un risultato sorprendente, per certi versi, che ringalluzzisce la banda di Gasperini. I rossoneri protestano per un contatto in area e Zapata si rivolge direttamente a Ibra: "Vuoi un altro rigore?". La polemica è nota, con il Milan accusato di essere favorito dagli arbitri e dal Var. Lo svedese, che al termine del match, visibilmente infastidito, parlerà di "Milan fragile", ha però per Zapata un sorriso sarcastico. E nello stadio vuoto i microfoni della regia intercettano il suo sfottò: "Ho segnato più gol io delle partite che hai fatto tu in carriera". Niente da fare: in campo Ibra si può battere, ma a parole è durissima.

