Edin Dzeko alla Juventus? Voci su uno scambio-terremoto con la Roma: il nome sul piatto

25 gennaio 2021 a

a

a

Ora che Edin Dzeko pare avere irrimediabilmente rotto con Paulo Fonseca, si apre la caccia al centravanti della Roma. Sulle sue tracce l'Inter, Dzeko è un vecchio pallino di Antonio Conte. Ma ora spunta anche la Juventus: l'ultima voce di mercato suggerisce uno scambio con Federico Bernardeschi. Tutti e due i giocatori, per ragioni differenti, non sono degli intoccabili. E ancora, Dzeko e Berna sono entrambi in scadenza. Certo, lo stipendio è molto differente: il bosniaco a 35 anni incassa 7,5 milioni a stagione, Bernardeschia a 27 anni ne incassa quattro. La voce circola, eppure dal club bianconero sono arrivate delle smentite. E ancora, a deporre contro l'affare, anche il fatto che la Roma ha appena chiuso per il ritorno di Stephan El Shaarawy, dunque serve più un attaccante che un altro esterno d'attacco. Eppure, i rumors continuano a circolare.

Infortuni e gossip impazzito non bastano. Periodo tragico per Zaniolo: ora pure il coronavirus, positivo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.