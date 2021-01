Inter, Gianluca Vialli nel fondo Bc Partners interessato alle quote della società nerazzurra

26 gennaio 2021 a

Nella trattativa per la cessione dell'Inter c'è anche l'ex juventino Gianluca Vialli. Se dal punto di vista tecnico l'Inter è in un buon momento, non si può dire sul fronte societario: entro il 16 febbraio il club deve saldare le mensilità di luglio e agosto, più quelle di novembre e dicembre. "La serie A attendeva un provvedimento della Figc per posticipare i pagamenti di novembre e dicembre. La proroga non ci sarà", scrive il Corriere della Sera. L'Inter però ha fatto sapere che salderà tutto, sperando anche di trovare un accordo con calciatori e staff per spostare in avanti il versamento di novembre e dicembre.

Suning così accelera la trattativa con il fondo Bc Partners. Ad affiancare Nikos Stathopoulos di Bc Partners è la Tifosy Ltd, società britannica di consulenza finanziaria, fondata da Fausto Zanetton, ex di Morgan Stanley, e dall'ex attaccante bianconero Gianluca Vialli. "Nell'operazione sarebbe coinvolto anche Marco Re, ex dirigente della Juventus", scrive sempre il Corriere. Suning vuole chiudere: chiederà 750 milioni per la totalità del club. Difficile che il fondo accetti di prendersi tutte le quote.

