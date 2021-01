Coppa Italia, show tra Atalanta e Lazio: finisce 3-2 per la Dea che vola in semifinale

27 gennaio 2021 a

Cinque gol, un rigore sbagliato e un'espulsione. In Atalanta-Lazio non è mancato niente, con gli orobici che scacciano via il fantasma di Gomez - partito definitivamente con destinazione Siviglia - accedendo alla semifinale di Coppa Italia contro una tra Napoli e Spezia, cge si giocherà domani sera alle 20.45.

I biancocelesti, imbattuti nel 2021, si fermano dopo sei risultati utili consecutivi proprio nella gara che non ammetteva errori. La giostra del gol premia la Dea, brava a resistere in dieci per più di mezzora (espulso Palomino) e a trovare il gol qualificazione, firmato Miranchuk, proprio in inferiorità numerica.

Neanche il penalty fallito da Zapata, entrato nel momento di maggiore difficoltà, ha permesso agli ospiti, graziati dal colombiano, di tornare in partita e prolungare la sfida ai supplementari.

La Lazio recrimina ma potrà rifarsi tra pochi giorni, domenica, in una gara2 - sempre al Gewiss Stadium - che questa volta metterà in palio pesanti punti per la zona Champions.

