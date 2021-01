Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il disastro. Beccati così: sapete dove sono? Rischiano grosso

27 gennaio 2021 a

a

a

Compleanno in famiglia con piccolo guaio per Cristiano Ronaldo, E tutto testimoniano sui social, come da consuetudine. Il portoghese della Juventus ha potuto festeggiare i 27 anni della compagna Georgina Rodriguez grazie alla libera uscita concessa da Andrea Pirlo, che non lo ha convocato per la sfida di Coppa Italia contro la Spal, nei quarti di finale all'Allianz Stadium (i bianconeri hanno vinto in scioltezza 4-0, e ora affronteranno l'Inter). Per l'occasione, CR7 ha deciso di andare a Courmayeur per una giornata sulla neve, in un clima romantico e divertito.

"La Juve ha vinto senza di lui". Fabio Capello spietato: l'unico che osa stroncare Cristiano Ronaldo

C'è però un problema: come sottolinea la Gazzetta.it, il rinomato comune alpino si trovi in Valle d'Aosta e a causa delle restrizioni per limitare il contagio da Covid il portoghese non avrebbe potuto lasciare la città di Torino, in Piemonte. Doppio guaio: la gita in motoslitta sulla neve, con pollice alzato, ha testimoniato il tutto anche su Instagram.

"C'è ma non si vede". Cristiano Ronaldo, clamorose voci sulle parti intime? Roba (molto) indiscreta

Il giorno prima, notte in un albergo della zona ("Ufficialmente chiuso", sottolinea ancora il sito della Gazzetta dello sport). Facciamo ironia: per uno straniero dev'essere già piuttosto complicato capire il meccanismo delle fasce a colori, figurarsi poi se il soggetto in questione è pure... bianconero. Al rientro, Cristiano e Georgina hanno celebrato ancora la ricorrenza con una grande festa in casa con i figli. Auguri e, si spera per loro, nessuna conseguenza legale.

Juventus, ecco il vice Cristiano Ronaldo. Clamorosa svolta "verde", il baby fenomeno da oltre 20 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.