Milan, un ultimo colpo a mercato scaduto? Chi può arrivare a parametro zero

05 febbraio 2021 a

a

a

Il Milan ha bisogno di ritrovare continuità di risultati per tenere l’Inter a distanza dal primo posto in classifica: le sconfitte per 3-0 con l’Atalanta in campionato e per 2-1 nel derby di Coppa Italia con l’Inter hanno lasciato il segno, ma la squadra di Stefano Pioli è stata brava a ripartire, imponendosi per 2-1 sul Bologna. Domenica pomeriggio alle 15 a San Siro arriva il Crotone: appuntamento con i tre punti da non mancare assolutamente per i rossoneri, che nel frattempo continuano a monitorare il mercato.

Addio Messi e Neymar, il brasiliano da record: chi è il baby fenomeno che firma un contratto a soli 8 anni

Il club si è mosso molto bene in questo senso per puntellare la rosa, inserendo degli innesti di qualità che offrano maggiori soluzioni a Pioli, che per tutta la prima parte della stagione ha dovuto fare i conti con tanti imprevisti tra infortuni e varie positività al Covid. Nonostante i trasferimenti siano ormai terminati, è ancora aperto il mercato dei parametri zero, ed è proprio da qui che potrebbe arrivare un’ultima opportunità per il Milan.

"Mi ha telefonato, era compiaciuto". Clamoroso, chi smaschera Mario Draghi: grosso guaio (con la Juventus)

Dopo gli acquisti di Mandzukic, Tomori e Meite i rossoneri potrebbero infatti calare il poker: manca un vice di Theo Hernandez, dato che Diogo Dalot preferisce giocare a destra anziché a sinistra. Allora per quella fascia la soluzione potrebbe rispondere al nome di Achraf Lazaar, già visto in Serie A con il Palermo: il terzino marocchino ha rescisso il contratto con il Newcastle ed è disponibile a costo zero.

"Non conoscevo il mondo dello sport". Il ministro Spafora saluta così: ora è chiaro il disastro grillino?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.