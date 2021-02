Grande Fratello Vip, "certe cose non possono sfuggire": Mediaset caccia immediatamente Alda D'Eusanio

06 febbraio 2021 a

a

a

Mediaset ha deciso di far espellere con effetto immediato Alda D’Eusanio dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una presa di posizione nettissima e praticamente obbligata, viste le dichiarazioni pesantissime rilasciate dalla D’Eusanio che in un momento di eccessiva leggerezza ha messo in giro delle voci su Laura Pausini e il compagno Paolo Carta che non corrisponderebbero al vero.

"La crocchia di botte". Scandalo al GF Vip su Laura Pausini: cosa sfugge alla D'Eusanio, panico in regia

Infatti la cantante ha dato mandato al suo avvocato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni che la D’Eusanio ha reso prima della diretta della puntata di venerdì 5 febbraio. “Questa c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…”, aveva dichiarato Alda tra lo sconcerto generale. “L’editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”, si legge nel comunicato ufficiale di Mediaset.

"Ho sempre detestato gli insulti gratuiti, ma...". Laura Pausini picchiata dal compagno? Le pesantissime parole contro la D'Eusanio al GfVip

“Un comportamento grave e imperdonabile - continua - soprattutto alla luce del fatto che Alda D’Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire”. Qualche ora prima la Pausini aveva preso posizione in maniera netta: “Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

"Perché lo consentono?". Laura Pausini, orrore al GF Vip: D'Eusanio e Signorini trascinati in tribunale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.