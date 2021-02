Serie A, tris del Bologna al Tardini: doppietta Barrow e Orsolini. Parma sempre più giù

07 febbraio 2021 a

Successo corsaro del Bologna che dopo due sconfitte consecutive si rilancia e si aggiudica il derby emiliano superando il Parma con un rotondo 3-0 che rende sempre più pesante la situazione in classifica dei Ducali penultimi con 13 punti e che devono incassare la quinta sconfitta consecutiva in casa. Protagonista del match è stato Musa Barrow: l'attaccante gambiano, con un gol di testa al 15’ e di sinistro dopo 33 minuti, ha regalato la vittoria ai felsinei sul campo del Parma. Nel recupero Orsolini ha firmato il definitivo 3-0. La squadra di Mihajlovic sale così a 23 punti, quella di D’Aversa è penultima a quota 13

Soddisfatto il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic: "Abbiamo fatto una partita perfetta, potevamo fare tre gol. Vittoria meritata, tutti sono stati bravissimi. Per molto tempo abbiamo giocato senza sette/otto giocatori. In quei momenti abbiamo cercato di non perdere le partite e fatto cinque pareggi di fila, abbiamo giocatori di qualità in avanti e ora andiamo avanti così. Venerdì con il Benevento ci sarà un'altra partita alla nostra portata. Bisogna essere sempre attenti e concentrati", ha spiegato ai microfoni Sky Sport.

Il tecnico ha anche risposto sul suo futuro di allenatore: "Dipende dal Bologna, ho un contratto per altri due anni. Bisogna essere intelligente e capire i progetti quelli fatti e da fare. Vediamo adesso, rimaniamo concentrati su questo campionato, cerco di arrivare il prima possibile a 40 punti, poi vediamo l'anno prossimo se si vuole o non si vuole investire. Non sono io che devo fissare gli obiettivi della società ma è la dirigenza", ha concluso.

