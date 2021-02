Andrea Angelli ricopre di insulti Antonio Conte: "Vaff***, cogl***". Il video e la ricostruzione: le ragioni del raptus

10 febbraio 2021 a

Tra Juventus e Inter i nervi sono tesissimi. Da sempre e per sempre. E quanto accaduto nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, uno 0-0 che ha garantito l'accesso alla finalissima ai bianconeri, altro non ha fatto che confermarlo. Siamo all'Allianz Stadium, dove dopo il fischio finale le telecamere hanno indugiato su Andrea Agnelli. E hanno colto il presidente della Juventus rivolgere una serie di insulti, volgarità e improperi verso qualcuno. O meglio, verso la panchina interista.

"Vaffa***, cogl***" e chi più ne ha più ne metta. Insomma, non un comportamento irreprensibile. E probabilmente nel mirino di Agnelli c'era proprio Antonio Conte, tecnico dell'Inter, la cui storia alla Juventus terminò proprio per i rapporti burrascosi con Agnelli. Dal 2014, infatti, i rapporti tra i due sono ai minimi termini. E le immagini della sbroccata in favor di telecamera di Agnelli stanno lì a dimostrarlo.

Stizzita la replica nel post-partita di Conte: "Non c'è niente da dire, bisognerebbe che ci fosse più sportività e rispetto", ha commentato riferendosi alle immagini di Agnelli. E ancora, interpellato da Rai Sport, il mister ha aggiunto: "Le fonti della Juventus dovrebbero dire la verità, penso che il quarto uomo abbia sentito e visto cosa è successo per tutta la partita. Bisogna essere più educati". Insomma, secondo Conte gli insulti non sarebbero arrivati soltanto dopo il fischio finale.

Nel dettaglio, la lite (così filtra dall'ambiente bianconero stando a quanto riporta SportMediaset) sarebbe iniziata a fine primo tempo quando lo stesso Conte, dopo aver già avuto uno scontro verbale con Leonardo Bonucci, avrebbe poi rivolto un gestaccio verso la tribuna, insultando i dirigenti bianconeri Da qui, dunque, lo scontro al fischio finale, la cui ricostruzione non è tuttavia ancora chiara. Ovviamente, indagheranno le autorità sportive: squalifiche all'orizzonte?

