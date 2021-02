Sara Carbonero, il tumore è tornato. Il dramma della moglie di Iker Casillas: ricoverata, nuovo ciclo di cure

10 febbraio 2021 a

Sara Carbonero, volto della tv spagnola e moglie dell'ex portiere Iker Casillas, è stata ricoverata per una ricaduta di cancro ovarico maligno. La malattia le era stata diagnosticata nel 2019 e la giornalista all'epoca si era dovuta sottoporre a un intervento chirurgico. Da quel momento le cose sembravano essere migliorate, ma l'ultima visita ha evidenziato la recidività del tumore.

La Carbonero è stata immediatamente ricoverata per un nuovo ciclo di cure e si è detta pronta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. La donna ha appena compiuto 37 anni (festeggiato il 3 febbraio) e ora questa nuova sfortuna la colpisce ancora. Il marito, ex portiere di Real Madrid e Spagna, aveva dovuto interrompere la sua carriera nel maggio 2019. dopo un infarto alla fine di un allenamento.

Dopo poche settimane più tardi era stata la moglie a finire in ospedale per il tumore maligno alle ovaie. L'intervento era riuscito e tutto sembrava andare per il meglio: "Tutto è andato molto bene, fortunatamente l'abbiamo preso molto presto, ma ho ancora qualche mese di lotta mentre continuo il trattamento corrispondente. Sono calma e fiduciosa che tutto andrà bene. So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine", aveva dichiarato all'epoca la Carbonero. Adesso questa nuova brutta notizia.

