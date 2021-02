Andrea Pirlo, il sospetto dell'ex arbitro: "Rigore in Napoli-Juve? Il mister non dice quello che pensa"

15 febbraio 2021 a

Si continua a discutere del rigore che ha deciso la partita tra Napoli e Juventus, assegnato per il contatto tra Giorgio Chiellini e Rrahmani. Contatto sul quale nel post-partita il mister bianconero, Andrea Pirlo, ha espresso più di un dubbio. E contro il mister ecco schierarsi l'ex arbitro Mauro Bergonzi, che intervenuto a Radio Kiss Kiss ha affermato: "Chiellini-Rrahmani? È un rigore sacrosanto e c'è poco da discutere. Mi fa strano quando non vengono assegnati questi tipi di contatto in area. Pirlo? Magari a caldo ha detto cose che non pensava". Insomma, secondo Bergonzi anche Pirlo sapeva benissimo che quello era rigore. Ma si è tenuto ben lungi dall'ammetterlo.

Dunque, una seconda decisione controversa commentata sembre dall'ex fischietto di Genova: "L'entrata di Cuadrado è stata molto brutta e con il piede a martello: ad altezza polpaccio è cartellino rosso, come è sempre successo con questo tipo di falli in questo campionato". Dunque la Juventus avrebbe davvero poco di cui lamentarsi.

Nelle ultime ore, inoltre, è emerso un ulteriore aneddoto relativo alla partita, sponda-Napoli. Prima del calcio di inizio, ha rivelato Repubblica, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto un'incursione nello spogliatoio della squadra, dove avrebbe confermato Gennaro Gattuso, a prescindere dal risultato della sfida con i bianconeri. Il mister, infatti, dopo una serie di prestazioni altalenanti e dopo qualche sconfitta di troppo, veniva indicato come in bilico. Tanto che si era tornati a fare il nome anche di Maurizio Sarri. Tutto falso: AdL ha voluto fare scudo attorno a Gattuso. Poi, i tre preziosissimi punti contro la Juventus.

