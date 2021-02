Atalanta-Real Madrid, la furia di Gasperini contro Ilicic: "Basta lamentarti, fai qualcosa". E lo sostituisce: un nuovo caso?

25 febbraio 2021 a

a

a

L’Atalanta è stata brutalmente privata della possibilità di tentare l’impresa nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid ha infatti goduto di un arbitraggio a senso unico da parte dell’arbitro Stieler, che dopo pochi minuti ha espulso Freuler contro ogni logica e regolamento. Anche il resto della partita è stata gestita a senso unico, con i bergamaschi che hanno resistito stoicamente: solo un eurogol di Mendy nel finale ha consentito ai blancos di avere la meglio per 1-0.

Poco Real, ma Atalanta beffata: rosso a Freuler e in 10 per 80 minuti, la Dea cede solo all'86'

“Ha rovinato la partita”, ha commentato amaramente Gian Piero Gasperini in riferimento all’arbitro. Inoltre in casa Atalanta è scoppiato un caso Ilicic: lo sloveno ha giocato una trentina di minuti nella ripresa ed è poi stato richiamato in panchina, andando dritto negli spogliatoi visibilmente nervoso. “Basta lamentarsi, fai qualcosa”, gli aveva urlato Gasperini all’ennesimo pallone perso. Al tecnico bergamasco non era infatti piaciuto l’impatto molle di Ilicic, tanto da toglierlo nei minuti finali per cercare di portare a casa il risultato.

"Se non capisce questo, cambi mestiere". Gasperini a valanga con l'arbitro: Atalanta ko con il Real, euro-furto?

Comunque il Gasp ha cercato di sgonfiare subito il caso in vista della partita di ritorno, che si spera possa essere almeno giocabile senza la mano predominante dell’arbitro: “Il mio intento era mettere qualcuno che potesse difendere. Era l’ultimo slot e mancavano pochi minuti. Purtroppo abbiamo preso gol proprio dopo la sostituzione di Ilicic”. Ora alla Dea servirà un’impresa sul campo del Real per ribaltare l’1-0 dell’andata.

"Che schifo, arbitro vergogna. E quei leccac***": Vittorio Feltri, la furia per Atalanta-Real (e per quell'espulsione da matti)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.