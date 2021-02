Alisson, addio al padre del portiere: aveva 57 anni. La terrificante dinamica della morte in Brasile

25 febbraio 2021 a

a

a

Una tragedia, terrificante. Un lutto che colpisce Alisson, il portiere del Liverpool ed ex della Roma. Il calciatore brasiliano ha infatti perso il padre, José Agostinho Becker, che aveva soltanto 57 anni. L'uomo è stato trovato morto affogato nei pressi di una diga a Lavras do Sul, a 320 chilometri da Porto Alegre, nel sud del Brasile.

La notizia è stata rilanciata per prima da Uol Esporte, che dà conto anche di quella che pare essere la dinamica della disgrazia: l'uomo sarebbe caduto in acqua ed è annegato in un area del ranch di famiglia. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 febbraio, intorno alle 17 brasiliane, era stato lanciato l'allarme per la scomparsa del padre di Allison: il ritrovamento, da parte dei vigili del fuoco, è avvenuto poche ore dopo, intorno alle 23.

Allison, 28 anni, è considerato tra i portieri più forti attualmente in attività: oltre che quella del Liverpool, difende anche la porta della nazionale del Brasile, dove dal 2015 ha collezionato 44 presenze. Dopo la parentesi alla Roma in cui si era rivelato a livello mondiale come un fuoriclasse, la cessione al Liverpool per 75 milioni di euro, cifra che lo rese il portiere più costoso di sempre. Ma soltanto per qualche settimana: poche settimane dopo, infatti, Kepa Arrizabalaga è stato ceduto per 80 milioni di euro dall'Athletic Bilbao al Chelsea. In carriera Allison, tra i vari trofei, ha vinto la Premier League con il Liverpool e la Champions League, sempre con il Liverpool.

Gigi Buffon, scatta il "massacro": la bestemmia intercettata dal microfono costa carissima, ecco quanto paga

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.