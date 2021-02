Gigi Buffon da record europeo, 654 presenze in campionato. "L'importante è non esserci arrivato strisciando"

23 febbraio 2021 a

a

a

L'uomo dei record Gigi Buffon descrive l'impresa a modo suo. Giocando contro il Crotone a 43 anni suonati, il portierone della Juventus campione del mondo nel 2006 ha totalizzato 654 presenze in Serie A superando il britannico Gareth Barry, fermo a 653 partite in Premier League, come giocatore con il più alto numero di gare disputate nei 5 campionati al vertice d'Europa.

A queste andrebbero aggiunte le 17 in Ligue 1 con il Psg, che avvicinano ancora di più il primatista storico Peter Shilton, mitico portiere inglese attivo dalla fine degli Anni 60 agli inizi degli anni 90, in testa con 810 gare nella First Division (antenata della Premier League). "La cosa più importante - ha spiegato Buffon ai Sky Sport - è che sono arrivato fin qui non strisciando ma saltando, questa è la mia più grande soddisfazione e orgoglio: è il modo in cui ci arrivi che fa la differenza". Insomma, non è ancora finita: "Io misuro l’ampiezza e l’altezza dei miei salti ogni settimana: finché il salto è buono si va avanti, appena vedo che perdo qualche centimetro sarò il primo a fermarmi". A giudicare dal rendimento, Buffon ha davanti a sé ancora qualche anno: quinta presenza in campionato e decima totale in stagione, e sesta senza prendere gol.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.