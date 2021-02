Verissimo, il grave lutto di Ilaria D'Amico: "Mi spezza il respiro e la gola". La più straziante e privata delle confessioni

20 febbraio 2021 a

Momenti emozionanti a Verissimo. Ospite della puntata del 20 febbraio Ilaria D’Amico. La compagna di Gigi Buffon ha parlato del dolore per la morte della sorella Katia. “Parlare molto di Katia, ho una commozione che arriva subito e mi spezza il respiro e la gola. È molto complicato, sono grata anche a questa scelta al fatto di dedicare più tempo alla famiglia. Lei per me era il punto di riferimento in tante cose, la persona che è lì per te. Abbiamo vissuto una vita insieme nelle nostre differenze”. Poi, nel salotto di Silvia Toffanin, il pensiero va anche all'uomo che nelle difficoltà le è sempre stato vicino, Buffon. "Alla fine ti adegui anche alle situazioni più difficili. Anche in questa situazione stranissima, la prima cosa che ci siamo detti ‘forse litigheremo’” – ha confessato parlando del lockdown che ha condiviso con il compagno -.Non abbiamo mai litigato, ad un certo punto tu prendi una cadenza che è così lenta rispetto alla vita nevrotica che quando dovevamo uscire per ricominciare a vivere ci stancavamo facilmente”.

La giornalista aveva già ricordato il lutto che l'aveva inaspettatamente colpita. “Catia aveva 12 anni più di me” – aveva confidato a F -. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino”. Così ha avuto inizio il calvario di una donna che, come la descrive Ilaria, “era la persona più sana del mondo”. Lei - aveva aggiunto - “se n’è andata in pochi mesi, il 5 settembre scorso. Io ero con lei“. Da quel momento la vita è cambiata e ha lasciato un vuoto nella D'Amico difficile da colmare.

