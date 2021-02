Spezia-Parma, gli emiliani si illudono e i liguri rimontano: finisce 2-2

27 febbraio 2021 a

a

a

Un tempo a testa per Spezia e Parma che danno vita a un 2-2 allo stadio Picco. La squadra di D'Aversa sciupa ancora l'occasione di conquistare i tre punti, subendo la seconda rimonta consecutiva nonostante il doppio vantaggio: ai ducali non bastano Karamoh e Hernani, con gli ospiti che agganciano momentaneamente il terzultimo posto a quota 15 punti. Un buon punto in rimonta per la banda di Italiano, invece, che con le marcature di Gyasi (doppietta) sale a 25 punti tenendo lontana la zona calda.

Udinese di rigore, ci pensa De Paul dal dischetto: tre punti contro lo Spezia (che manca la rimonta)

Annullato un gol di Maggiore dal Var (fuorigioco di Bastoni), regolare invece il tap-in di Gyasi che fa doppietta con un gol fotocopia al 72'. Lo Spezia si porta a +10 sul Cagliari terzultimo, agganciato dal Parma che non vince da 15 partite.

L'impresa del Torino contro l'Atalanta: da 0-3 a 3-3. Colpo dello Spezia in rimonta al Mapei: 2-1 al Sassuolo

La partita ha avuto un ulteriore sussulto dopo il pareggio, D'Aversa rimette mano alla squadra inserendo Man e Valenti e l'equilibrio torna a regnare in campo. Italiano invece si gioca la carta Nzola che rientra dopo qualche settimana di stop ed è proprio la punta ad accendere gli animi per un paio di contrasti con Gagliolo, innervosito anche da una partita decisamente negativa. Fioccano le ammonizioni e il gioco si ferma spesso. Una punizione di Kucka oltre il 90' esalta i riflessi di Provedel ma la partita non si sblocca più.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.