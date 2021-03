Lazio-Torino, niente rinvio per il focolaio granata? Verso il 3-0 a tavolino, "bonus esaurito"

02 marzo 2021 a

a

a

Lazio-Torino non verrà rinviata e rimarrà in programma come da calendario per le 18:30 di stasera, martedì 2 marzo. La Lega Calcio non sarebbe infatti intenzionata a predisporre il rinvio per la gara che si dovrebbe svolgere all'Olimpico. E questo nonostante la quarantena imposta dalla Asl della città di Torino per la squadra guidata dal neo mister Davide Nicola. Sono infatti 15 i casi di positività emersi dai recenti tamponi, otto di cui sono calciatori. Secondo la Lega, i granata avrebbero già benificiato del bonus per il rinvio di una gara nella scorsa partita contro il Sassuolo.

Calcio: Gravina, 'Lazio-Torino? Oggettiva impossibilità a giocare'

Il Torino non partirà quindi per Roma dato che il termine della quarantena a cui sono stati sottoposti i membri del club scadrà soltanto alle 23.59 di questa sera. Se la Lega Serie A dovesse infine optare per il rinvio, la partita potrà essere recuperata il 7 aprile (in caso di eliminazione della Lazio dalla Champions League). Altrimenti, il club di Cairo vedrà assegnarsi il classico 3-0 a tavolino dall'arbitro una volta trascorso il tempo di attesa di 45 minuti. Il risultato verrà poi ratificato dal Giudice Sportivo, il quale attribuirà anche un punto di penalizzazione al Toro. Tuttavia, come successo per Juve-Napoli, i granata avranno successivamente diritto a fare ricorso, che con molta probabilità vinceranno.

Calcio: Torino, seduta individuale e tampone per il gruppo squadra

Intanto il club granata prosegue con un allenamento individuale, nell'attesa di poter riprendere regolarmente l'allenamento. Nella giornata di ieri non è stata registrata nessuna nuova positività. In piena lotta salvezza, il Torino aveva iniziato a dare segnali positivi con il cambio di allenatore. 6 risultati utili consecutivi per mister Nicola, di cui però 5 pareggi. Ci mancava solo la Covid a mettere il bastone tra le ruote ai granata.

Calcio: Inzaghi, 'incertezza Covid ma ci prepareremo al meglio'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.