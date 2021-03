Lorenzo Insigne, l'agente smentisce la lite con Rino Gattuso post-Sassuolo: "Ricostruzioni fantasiose"

04 marzo 2021 a

a

a

Nessuna tensione e polemiche alla fine del pari beffa col Sassuolo, in casa Napoli. Lo fa sapere l'agente di Lorenzo Insigne a ridimensionare tutto e a spiegare la reazione del capitano dopo il triplice fischio. "La rabbia di Lorenzo a fine gara, dopo averla recuperata con un assist e un gol, la considero più che normale. Ci tengo però a precisare che non c'è stato alcun diverbio con Gattuso. Sono solo ricostruzioni fantasiose e Insigne non ha mai detto squadra di m..." , fa sapere Vincenzo Pisacane.

Che Napoli a Parma, Mertens-Insigne fanno godere Gattuso: tre punti, bene Osimhen

"Lorenzo ha solo sfogato la sua rabbia per il pareggio subito in extremis contro un cartellone. Non c'è stata alcuna imprecazione verso qualcuno. Insigne è il primo tifoso del Napoli. Da capitano vorrebbe vincerle tutte le partite, è normale. Insigne perde due volte, anzi, tre: da capitano, da calciatore e da tifoso del Napoli. Lorenzo vuole sempre il massimo da sé stesso in campo e negli allenamenti: da capitano sprona i compagni a pretendere sempre il massimo in ogni attimo. Ha imprecato solo contro una partita gettata via all'ultimo istante", ha spiegato Pisacane.

"Insigne? Provate a cercare il suo nome sullo smartphone". Vergogna italiana: lo sfregio

L'agente ha poi parlato dell'obiettivo del Napoli? "Qualificazione Champions? Ogni partita sarà importante e di sicuro la squadra lotterà fino all'ultima giornata. Sono orgoglioso di essere l'agente di un capitano e un uomo così", ha concluso Pisacane.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.