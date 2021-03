Che tempo che fa, Zlatan Ibrahimovic gela Fabio Fazio: "Io presentatore? Perché tu non puoi fare il calciatore"

08 marzo 2021 a

Dopo Sanremo, è il turno di Fabio Fazio. Zlatan Ibrahimovic va ospite a Che tempo che fa su Rai3 e mostra la stessa disinvoltura del palco dell'Ariston. La presentazione, in svedese, è affidata alla connazionale Filippa Lagerback e il bomber del Milan la prende bene: "Così mi sento a casa". Fazio prova a rimetterlo al suo posto: "Senti Zlatan se tu mi rubi il mestiere, io mi metto a fare il calciatore". Risposta secca: "Non puoi, devi avere il 47 di piede come me".

Si parla ancora del passaggio ricevuto da un motociclista sconosciuto per arrivare al Festival senza troppo ritardo: "Ero preoccupato che nessuno mi credesse, così ho fatto dei filmati col cellulare ma pesavo molto più del conducente e la moto sbandava a seconda di dove mi spostavo, quindi ho pensato fosse meglio restare in mezzo. Ma almeno così c’erano le prove”. Va in onda un messaggio proprio del generoso motociclista: "Spero ti sia ripreso dallo spavento e dal freddo. Per me da milanista è stata un’esperienza allucinante. Hai il mio numero, se hai bisogno chiamami e io arrivo. Ci rivedremo a San Siro, io sugli spalti a tifare, tu in campo a far gol", e Ibra giura che manterrà la promessa.

Poi si fa serio e parla del Milan: "Per i miei compagni cosa sono? Mi sento un leader, è l’unica squadra dove mi sono emozionato con loro. Voglio dare tanto, insegnargli tanto, fare da guida, quando mi guardano aspettano che gli dica cosa fare. Oggi volevo esserci, mi sento troppo dentro, mi è mancata tanto la squadra anche durante il Festival. Quando passo un giorno senza di loro, è come un giorno senza i miei figli". Inevitabile parlare del possibile rinnovo: "Vediamo, dipende da Paolo (Paolo Maldini, ndr), se lui vuole ci siamo”.

