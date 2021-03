Fabio Capello massacra Cristiano Ronaldo: "Imperdonabile e senza scusanti". Allegri e Pirlo, confronto impietoso

10 marzo 2021 a

La Juventus è uscita agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo e rischia di dover cedere lo scettro della Serie A all’Inter dopo un lungo dominio e quasi incontrastato. Il fallimento bianconero non può essere addossato ad Andrea Pirlo quanto al club che sta compiendo scelte infelici da un po’ di tempo a questa parte. Fabio Capello non ha avuto alcun timore nel parlarne a Sky nel post-partita col Porto, passato al termine dei supplementari nonostante abbia giocato in inferiorità numerica per oltre 70 minuti.

“Il tanto vituperato Massimiliano Allegri ha fatto due finali di Champions, ha vinto i campionati. Non è mai stato messo in evidenza quello che ha fatto”, ha dichiarato Capello con tono un po’ polemico. “Si diceva che serviva un calcio diverso - ha aggiunto - queste cose bisogna dirle. Quando cerchi di fare qualche cosa di diverso vai incontro a cose che non sono sempre piacevoli e positive”.

Poi l’ex allenatore ha analizzato gli errori commessi dalla Juventus contro il Porto: “Il primo gol nella prima partita è un regalo, grande disattenzione nel secondo, non si possono subire certe reti. I calcio di rigore stasera è un altro regalo. Troppo ingenuo Demiral, non si può cercare l’anticipo, è un gravissimo errore. Ma il top è questo. Cristiano Ronaldo che salta e si gira in barriera. Chi sta in barriera non può avere paura di subire un colpo. è un errore imperdonabile che non ha scusanti”.

