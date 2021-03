Vela, America's Cup da brividi: Luna Rossa e New Zealand 1-1. Pelaschier: "Cosa sarà decisivo", l'Italia sogna

10 marzo 2021 a

La 36esima America's Cup parte in perfetto equilibrio, con Emirates New Zealand e l'italiana Luna Rossa sull'1-1 dopo le prime due regate. Nelle acque di Auckland, i padroni di casa si aggiudicano la prima sfida, precedendo sul traguardo l’imbarcazione italiana di 31". Riscatto Luna Rossa nella regata successiva, vinta con un distacco di soli 7". Defender e Challenger torneranno in acqua fra due giorni.



"Queste prime due regate ci hanno detto che tra le due barche regna un grandissimo equilibrio e che le partenze saranno decisive perché chi parte davanti, se non commette errori, arriva davanti". Mauro Pelaschier, storico timoniere di Azzurra, sottolinea all'agenzia AdnKronos come Luna Rossa abbia "dimostrato di essere più allenata al match race perché ha regatato di più rispetto ai defender e di avere una migliore manovrabilità in partenza, i kiwi hanno dalla loro una migliore velocità di punta in poppa. Gli equipaggi sono il meglio del meglio che ci sia. Se le condizioni resteranno quelle di oggi con vento abbastanza leggero sui 15 nodi penso che l'equilibrio rimarrà fino alla fine e c'è da essere molto ottimisti per i nostri".

