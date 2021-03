Serie A, un super Vlahovic fa volare la Fiorentina e inguaia il Benevento: 4-1 per i viola al Vigorito

13 marzo 2021 a

Il Vlahovic-show spazza via il Benevento e regala una boccata d'ossigeno alla Fiorentina. I viola calano il poker (4-1) al Vigorito, ritrovano la vittoria e si allontanano dalla zona calda. Nel primo tempo si scatena il serbo con una tripletta da urlo, nella ripresa va a segno Eysseric per il poker.

Per la formazione di Inzaghi, rete della bandiera di Ionita. I punti in classifica sono ora 29 per i gigliati, che inguaiano i campani. Notte fonda invece per Inzaghi che resta a quota 26, con sei lunghezze di vantaggio sul terz'ultimo posto. I campani non vincono da ben undici giornate e ora si devono guardare le spalle.

Vlahovic sblocca subito su azione avviata da Ribery, raddoppia poco prima della mezz'ora e fa tris poco prima dell'intervallo con una rete capolavoro. Nella ripresa accorcia Ionita di testa, ma Eysseric fa poker. La squadra di Prandelli sale così come detto a 29 punti, il Benevento non vince da quasi tre mesi. Sugli scudi senza dubbio Dusan Vlahovic. Il serbo è il primo 2000 ad arrivare in doppia cifra (12 reti) e a realizzare una tripletta nella Serie A in corso. Merito di Claudio Prandelli che gli ha dato fiducia e che lo ha guidato verso l’ennesimo primato di precocità. Ed ora i grandi club sono alla finestra.

