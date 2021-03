Serie A, il Napoli vince contro il Milan a San Siro: decide un gol di Matteo Politano

14 marzo 2021 a

Un ritorno migliore non poteva esserci per Rino Gattuso a San Siro, il suo Napoli si impone per 1-0 in casa del Milan e torna in piena corsa per un posto in Champions League. Grazie all'ottavo gol stagionale di Politano, gli azzurri agganciano la Roma al quinto posto con 50 punti a -2 dall'Atalanta, ma con una gara da recuperare contro la Juventus il prossimo 7 aprile.

Con la quinta sconfitta stagionale, invece, il Milan deve probabilmente dire definitivamente addio ai sogni scudetto scivolando a -9 dall'Inter capolista. La squadra di Stefano Pioli ha pagato sicuramente la stanchezza per la trasferta di Manchester in Europa League, le tante assenze in difesa e in attacco, inoltre recrimina nel finale per un contatto dubbio in area tra Theo Hernandez e Bakayoko che arbitro e Var non hanno ritenuto da rigore.

Si è sentita, in particolare, l'assenza in attacco di Ibrahimovic: lo svedese ha seguito la partita dalla panchina come una sorta di secondo allenatore nel dare consigli e incitare la squadra. Ma al suo posto Leao ha steccato di nuovo, risultando evanescente e mai veramente pericoloso. Nel Milan, Pioli rispolvera a sorpresa Gabbia in difesa al fianco di Tomori con Dalot a destra e Theo Hernandez a sinistra. In panchina Kjaer. In attacco Castillejo, Calhanoglu e Krunic sulla trequarti alle spalle di Leao. In panchina Rebic. Nel Napoli, Gattuso punta su Demme in mezzo al campo mentre in attacco giocano Politano, Mertens e Insigne con Osimhen in panchina. "La squadra era competitiva, ma abbiamo trovato una squadra con grande qualità. Non è stata una grande partita a livello tecnico, troppi passaggi sbagliati e poi il gol preso quando stavamo facendo meglio di loro", le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli a fine partita.

