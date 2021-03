Cristiano Ronaldo, il messaggio che scuote la Juventus dopo la Champions League: "Il calcio ha memoria"

13 marzo 2021 a

a

a

"Rispetto al numero di cadute che fai nella vita è più importante quanto velocemente e quanto forte ti rialzi". Cristiano Ronaldo rompe il silenzio che durava dalla vigilia del ritorno con il Porto, partita che ha segnato l'eliminazione della Juventus dalla Champions League e una sua prestazione particolarmente negativa, e torna a scrivere su Instagram non risparmiando alcune frecciate.

"I veri campioni non si spezzano mai, il nostro focus è già a Cagliari, sulla serie A e sulla finale di Coppa Italia e tutto ciò che ancora si può raggiungere in questa stagione". Nella seconda parte del messaggio aggiunge: "È vero che il passato appartiene ai musei, bisogna dirlo, ma fortunatamente il calcio ha memoria, come me! La storia non si cancella, ma si scrive ogni giorno con resilienza, spirito di squadra, e tanto duro lavoro. Quelli che non lo capiscono, non raggiungeranno mai gloria e successo".

"Juve, una squadra non all'altezza". CR7 tace, ma dal suo entourage piovono indiscrezioni esplosive: è rottura?

Una scelta che spezza il silenzio attorno a lui e alle tante voci che già aleggiano sulla sua partenza da Torino. Il messaggio non chiarisce il futuro di Cr7, ma il portoghese è già concentrato sulla prossima partita, quella contro il Cagliari, e manda un chiaro segnale ai compagni di squadra. Per Ronaldo, nonostante l'eliminazione dalla Champions, la fame di vittorie non termina certo oggi. La Juventus deve giocare una finale di Coppa Italia ed è ancora in lotta se non per lo scudetto, almeno per un piazzamento in Champions. E Ronaldo certo non si tirerà indietro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.