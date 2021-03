Striscia la notizia, Andrea Pirlo e il video rubato in spogliatoio: addio Cristiano Ronaldo, la conferma

16 marzo 2021 a

a

a

Il discorso "motivazionale" di Andrea Pirlo prima di Cagliari-Juventus? A Striscia la notizia, su Canale 5, mandano in onda una pirotecnica "esclusiva" dalle segrete stanze bianconere. Così il mister bresciano, sotto processo tra tifosi e commentatori per la brutta eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Porto, avrebbe caricato i suoi alla vigila della decisiva trasferta sarda, poi vinta 3-1 con la tripletta di un redivivo Cristiano Ronaldo. Ovviamente trattasi di un "deepfake": al volto di Pirlo, Striscia abbina movimenti di labbra ritoccati in computer-grafica e la voce di un doppiatore. L'effetto, però, è esilarante.

Video su questo argomento "Ora processano Pirlo, ma la colpa non è sua". Biasin svela il motivo del flop Juve in Champions

"Col Cagliari all'andata abbiamo vinto 2-0, quindi non dovremmo avere difficoltà a qualificarci - arringa i suoi giocatori Pirlo, con ragionamento poco filante -. Manteniamo la concentraz...". "Mister, oggi giochiamo in campionato, non in coppa!", alza la mano un anonimo bianconero. "Ma allora perché in tv dicono che il campionato è finito, che l'Inter ha vinto lo scudetto... Ma perché? - è la replica sconcertata di Prilo, al debutto sulla panchina di prima squadra -. Non vale dai, lo fanno per distrarmi, è scorretto. Giocano sporco, noi dobbiamo vincere anche per loro. Sapete cosa ci diceva sempre Gigi Riva per motivarci prima delle partite della Nazionale?". E via di trascinante storiella: "La maestra chiede a Pierino: hai studiato il libro di geografia? Certo maestra! Bene, allora dimmi dove si trova la Sardegna". "A pagina 35, maestra".

Il deepfake di Andrea Pirlo prima di Cagliari-Juve: guarda il video integrale di Striscia

Secondi di gelo e silenzio infinito, poi una risata meccanica e singhiozzante e un applauso alla moviola. "Sto male, sto male - ripete un Pirlo apparentemente imperturbabile, eppure in preda alla ilarità più sfrenata (a modo suo) -. Povero Pierino, a pagina 35 c'è la Puglia". Vuoi vedere che CR7 sta pensando di tornare al Real Madrid solo perché apprezza di più le barzellette di mister Zinedine Zidane?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.