La Lazio corsara a Udine. La Sampdoria inguaia il Torino

Importantissima vittoria della Lazio a Udine in chiave Champions. Gli uomini di Simone Inzaghi si impongono in trasferta grazie a una rete di Marusic e si portano a un solo punto da Roma e Napoli impegnate stasera nel posticipo. Il palo di Immobile avrebbe potuto far trascorrere un ultimo quarto d’ora più tranquillo alla formazione biancoceleste che invece ha dovuto soffrire fino alla fine con i friulani che sono andati in due occasioni vicino al pareggio prima con Okaka e poi con Nestorovski.

Una rete di Candreva consegna l’altro match del pomeriggio alla Sampdoria che non vinceva da febbraio. Sconfitto il Torino che dopo il successo rocambolesco con il Sassuolo sperava di aver invertito la rotta di un campionato che gli sta regalando davvero poche soddisfazioni. Così il Cagliari terzultimo resta a una sola lunghezza dagli uomini di Nicola.

