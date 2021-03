Serie A, il Crotone butta via la vittoria e regala i tre punti a un Bologna mai domo

20 marzo 2021 a

Il Crotone si butta via e adesso la strada per la salvezza si fa veramente dura, per non dire impossibile. I pitagorici gettano via il doppio vantaggio dopo 45 minuti firmato Messia-Simy cadendo 3-2 allo Scida sotto i colpi di un Bologna che si sveglia con un tempo di ritardo ma condanna comunque i padroni di casa.

Decisivi i cambi di Sinisa Mihajlovic: Schouten e Skov Olsen confezionano l'incredibile rimonta, (grazie anche a Soumaoro autore del fallo da rigore, a favore del Crotone, che da il la alla rimonta col primo gol, per il secondo successo di fila per gli emiliani, che continuano a scalare la classifica. Per i calabresi è una sconfitta che fa male, per la modalità in cui è maturata e per l'importanza della partita. Il Crotone resta in fondo alla classifica e perde un'occasione d'oro per provare a tornare in corsa. Al Crotone non restano che i rimpianti, più per il doppio vantaggio sprecato che per il gol annullato in pieno recupero per fuorigioco a Riviere.

"Nel primo tempo abbiamo fatto schifo, nel secondo abbiamo cambiato modulo e messo in campo altri giocatori. Ho detto che se riuscivamo a non prendere gol la partita non la perdevamo. Ed è stato così. Nella ripresa i ragazzi che sono entrati hanno fatto la differenza, questo mi fa piacere. Il calcio non si fa in undici ma in ventitre. Oggi quelli che sono entrati hanno fatto bene", ha commentato il tecnico del Bologna, Mihajlovic. "A mio giudizio è stato un primo tempo perfetto, il risultato era strameritato, anzi ci sono state anche un paio di situazioni per arrotondare quel risultato. Ma bisognava saper difendere, è un peccato perché a livello psicologico è una bella mazzata", ammette sconsolato il tecnico dei calabresi, Serse Cosmi.

