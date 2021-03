Cristiano Ronaldo, effetto-Benevento: tsunami alla Juventus, la chiamata dalla Spagna. Addio al portoghese?

24 marzo 2021 a

Il percorso di Cristiano Ronaldo alla Juventus sembra essere arrivata a un bivio. La stagione flop della squadra guidata dall'allenatore "novellino" Andrea Pirlo, starebbe allontanando sempre di più il campione portoghese da Torino. Secondo le voci di corridoio, CR7 potrebbe accettare di andare a giocare per l'Inter Miami di David Beckham in MLS, ma sono sempre di più le voci che accostano Ronaldo ad un clamoroso ritorno al Real Madrid. La clamorosa sconfitta interna contro il Benevento, ha accelerato dei meccanismi interni alla società bianconera che, tuttavia, erano in essere già da parecchio tempo.

Il Real Madrid non ha mai realmente metabolizzato il trasferimento del portoghese alla Juventus, affannando soprattutto nella Liga BBVA, ma anche in Champions League. Il ricambio, tentato con l'operazione monstre che ha portato Eden Hazard ai blancos, sembrava poter essere un degno rimpiazzo del fuoriclasse. Il belga ha tuttavia faticato sin da subito, collezionando in due stagioni 25 presenze e appena 2 goal, decisamente troppo poco per un giocatore pagato 115 milioni di euro. Cristiano Ronaldo ha invece confermato le sue doti balistiche, mettendo a segno (soltanto in questa stagione) 30 goal in 34 partite. Prestazioni al di sotto delle aspettative invece in Champions League, complice anche la poca sinergia del gruppo Juve nelle ultime stagioni.

"Ci hanno perso tutto quando se n'è andato, lui e il Madrid" aveva detto all'epoca del trasferimento l'ex compagno di squadra, e amico, Sergio Ramos. A posteriori sembra non aver sbagliato analisi. Ronaldo proverebbe al momento nostalgia dei tempi d'oro dei blancos, di cui si è reso protagonista indiscusso. E qui la bomba di Marca, secondo cui a una telefonata di Florentino Perez, la risposta del campione sarebbe quasi automatica: "Sì, arrivo!". Con il contratto in scadenza con i bianconeri il 30 giugno 2022, i blancos potrebbero tentare il colpaccio e riportare a casa il gioiello 37enne.

