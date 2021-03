Milan, Fikayo Tomori e i dubbi sulla conferma: "Qui sono felice. Ma non decido solo io"

30 marzo 2021 a

Fikayo Tomori è in prestito al Milan dal Chelsea con diritto di riscatto fissato 28 milioni. Il difensore inglese ha conquistato il Milan, sia la dirigenza che i tifosi. La società vuole confermarlo e lui manda dei messaggi sibilinni: "Qui sono felice, mi diverto. Ma non voglio pensare al futuro anche perché non decido solo io". L'inglese poi torna a parlare del campionato e della sfida all'Inter per lo scudetto: "La distanza è grande ma sappiamo che possiamo fare qualcosa di speciale, non vedo perché non dovremmo credere fino alla fine allo scudetto", spiega il difensore.

Tomori torna a parlare del suo privato, lo fa in una intervista alla Gazzetta dello sport, confermando e raccontando di trovarsi benissimo a Milano anche se "logicamente mi mancano genitori e amici, che sono in Inghilterra". Ovvio il riferimento ai modelli nel suo ruolo cui si è ispirato: "Terry, Ramos, Van Dijk e Cannavaro. Il prima possibile voglio diventare fra i migliori al mondo nel mio ruolo", afferma senza nessuna forma di spavalderia.

Su questo tema poi, giocando nel Milan, per lui c'è uno dei migliori al mondo in quel ruolo, ormai ex: "Avere Maldini come capo dell'area tecnica è come per un attaccante avere Messi come ds. Quello che vuoi fare è impressionarlo tutti i giorni". Infine una curiosità sul percorso di vita personale, a breve Tomori prenderà la laurea in Business Management: "Una cosa che mi piace, ho pensato di utilizzare al meglio il lockdown per accelerare gli studi", svela Tomori.

