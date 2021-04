Fredy Guarin, disastro in casa per l'ex Inter: arrestato dopo una rissa con i genitori e la polizia

01 aprile 2021 a

Fredy Guarin, ex centrocampista dell'Inter, è stato coinvolto in una rissa in Colombia, nell'abitazione dei suoi genitori. Sul posto è intervenuta la Polizia e il giocatore ha resistito all'arresto ed è stato poi portato via in barella nonostante si reggesse ancora in piedi. A torso nudo si ribella alle sollecitazioni della polizia, sembra anche in uno stato poco lucido. Girano già dei video sui social che testimoniano la lite parecchio accesa in cui Guarin sembra essere sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, secondo quanto riferito dalla polizia di Medellin.

Secondo le prime notizie la lite in famiglia è poi degenerata, al punto che il giocatore avrebbe assalito il padre e altri familiari, nonché un poliziotto che ha tentato di fermarlo. Sono ancora da chiarire le circostanze. Stanno circolando nelle ultime ore alcune immagini che vedono il centrocampista sporco di sangue e in chiaro stato d'alterazione. Guarin aveva chiesto lunedì un permesso per essere esentato dagli allenamenti per problemi personali al suo club Millionarios.

E' stata proprio la sua famiglia a denunciarlo alla polizia.. "Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato una lite che coinvolgeva il figlio (Guarín), c’erano alcuni feriti all'interno della casa. Abbiamo agito in modo molto professionale, i genitori hanno chiesto assistenza e noi siamo in contatto con la Procura per stabilire come procedere". Queste le dichiarazioni del il responsabile delle forze dell'ordine locali, Jorge Luis Vargas riportate dal portale colombiano El Pais.

