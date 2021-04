Wanda Nara, "la mia cagna". Mauro Icardi sconcertante sulla moglie, dopo il commento da brividi finisce malissimo"

02 aprile 2021 a

a

a

Non c'è pace per l'ex capitano dell'Inter, ora in forza al Psg, Mauro Icardi. Nella giornata di ieri, giovedì 1 aprile, l'attaccante argentino si è reso protagonista di un gesto che non ha a che fare con il rettangolo verde. Su Instagram, Icardi ha postato una foto che lo ritrae vicino alla moglie Wanda Nara e il loro cane. Nella descrizione, l'ex nerazzurro ha scritto: "Il mio cane e la mia cagna", taggando anche Wanda Nara. Non si è fatta attendere la risposta della procuratrice, che ha commentato. "Come sei divertente" aggiungendo una emoticon ironica.

Contributi alla reinvenzione dell'Italia: AICEO presenta i suoi progetti per accelerare la ripresa in Italia e promuovere lo sviluppo sostenibile ed inclusivo

Presto, è arrivata anche la risposta di Instagram che ha deciso di rimuovere il post della punta di Rosario. "La pubblicazione viola le regole della nostra community". Tuttavia, la foto e l'annessa descrizione, avevano già fatto il giro del web, scatenando le reazioni dei fan. La coppia, vanta un totale di oltre 14 milioni di follower in due. Il gesto non è stato proprio apprezzato. Sin dal suo arrivo a Milano, Mauro Icardi si è reso protagonista di gesti simili, che gli sono costati prima la fascia da capitano (assegnata a Samir Handanovic), poi l'esclusione dalla rosa e infine il trasferimento forzato a Parigi.

Caldara mollato anche dall'Atalanta. "Gasperini ha fatto una valutazione", dramma sportivo a soli 27 anni

Dal suo approdo in Francia, il 28enne non è mai riuscito a convincere a pieno i vertici societari del club parigino. In due stagioni, le presenze da titolare si contano sulle dita di una mano. Tanto che il classe 99' italiano Moise Kean, sembrerebbe averlo già scavalcato nelle gerarchie del tecnico Mauricio Pochettino. A fine stagione il club dovrà snellire a la rosa, per continuare a permettersi gli stipendi stratosferici di Neymar e Kylian Mpabbé e Mauro Icardi non si trova tra gli intoccabili. Voci di corridoio lo avvicinano alla Juventus, ma il club di Agnelli sembrerebbe più intenzionato a portar e bianconero un altro argentino: Sergio Aguero.

"Siamo la Juve, valutiamo tutto". Pavel Nedved, inversione a U: gela CR7 e Dybala?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.