Roma, "giocatori contro mister Fonseca". Il retroscena sul faccia a faccia a Trigoria

Polveriera Roma: il pareggio interno contro il Sassuolo ha riacceso le polemiche interne all'allenatore portoghese Paulo Fonseca, sempre più in bilico. La Gazzetta dello sport parla di "clima teso a Trigoria", con un confronto molto acceso tra il tecnico, il gm Pinto e i giocatori durante il primo allenamento post-campionato. Si entra in una settimana cruciale per i giallorossi: con l'obiettivo del quarto posto (che vale la qualificazione alla prossima Champions League) lontano 5 punti (ma saranno di più, visto che Napoli e Juventus devono recuperare la loro partita) e soprattutto la sensazione di una squadra poco continua, la Roma dovrà puntare tutto sul percorso in Europa League, e giovedì si giocherà l'andata dei quarti contro l'Ajax.



Fonseca avrebbe sottolineato cosa non sta girando per il verso giusto "e qualcuno ha risposto, anche con un tono aspro", scrive la Gazzetta dello sport. Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un certo malumore da parte dei giocatori per gli allenamenti imposti da Fonseca, giudicati troppo blandi. La squadra, in altre parole, non arriverebbe sufficientemente pronta e "in palla", soprattutto negli appuntamenti con le squadre dei piani alti della classifica, contro cui la Roma in stagione ha raccolto pocchissimo. Il club però ha smentito la ricostruzione della Gazzetta dello sport, definendola "priva di fondamento".

Nel frattempo anche tra i tifosi c'è maretta: se la sono presa con Bruno Peres. Dopo il pari contro gli emiliani, la fidanzata del brasiliano ha pubblicato una foto insieme a lui in una vasca Jacuzzi in uno degli hotel più prestigiosi di Roma, scrivendo "Il sorriso non ce la toglie nessuno".

