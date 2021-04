Simone Inzaghi, mistero-Covid: "Cinque test negativi". Poi tutta la famiglia positiva: ma come è possibile?

08 aprile 2021 a

Tutta la famiglia Inzaghi positiva al coronavirus e in isolamento. A darne notizia è stata Gaia Lucariello, moglie dell'allenatore del Lazio, che in un'intervista ha raccontato quello che molti italiani hanno già passato: "È iniziato tutto venerdì scorso. Mio figlio Andrea, che ha 8 mesi, ha cominciato ad avere febbre alta a 39 e diarrea. Gli ho fatto fare un primo tampone rapido ed è risultato negativo. Sabato mi sono sentita male anche io, stessi sintomi: febbre, vomito, mal di ossa. A quel punto mi sono sottoposta al test per escludere la possibilità che potesse essere Covid e il risultato è sempre stato negativo".

Molti i test prima della scoperta: "Per cinque giorni, dal 2 aprile scorso, io e il mio piccolo abbiamo fatto test rapidi a raffica - uno al giorno - e siamo sempre risultati negativi. Poi il 7 ho avuto una ricaduta. A quel punto ho deciso di sottopormi a un molecolare e lì finalmente ho scoperto di essere positiva", ha confidato al Messaggero. Stanno meglio invece Simone Inzaghi, il figlio Lorenzo e i domestici che dal racconto della Lucariello sono tutti positivi ma asintomatici. "Gli unici a stare male siamo io e il mio piccolo. Speriamo che non peggiorino".

Gaia infatti ha definito uno strazio vedere un "bimbo così piccolo con il Covid". Sconosciuta però la fonte del contagio. La consorte di Inzaghi non ha nascosto di aver preso le massime precauzioni: "Da un anno a questa parte sono sempre stata attentissima. Faccio un tampone a settimana, non frequento nessuno se non la mia famiglia". Dall'inizio della pandemia la famiglia Inzaghi esce di casa solo "per andare al parco o stare all'aria aperta". Non è da meno l'allenatore: "Simone per lavoro fa test continuamente: l'ultimo l'aveva fatto proprio venerdì scorso. È questa la cosa che fa più paura: il Covid è davvero un virus subdolo". Guai infatti considerarlo una banale influenza.

