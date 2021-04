Nicolo Zaniolo salta gli Europei per infortunio, il titolo feroce di Dagospia: "Ora può pensare a Chiara Nasti"

10 aprile 2021 a

"Ora Nicolò Zaniolo si può dedicare a Chiara Nasti". È l'impietoso titolo con cui Dagospia "incornicia" la notizia dei guai fisici del giovane talento della Roma: il centrocampista giallorosso, 21 anni, dovrà stare fermo ancora un mese a seguito dell'operazione subita a settembre al crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'intervento è riuscito, ma a causa delle limitazioni imposte dal Covid la convalescenza è proceduta a rilento e ora i tempi di recupero si sono allungati, pregiudicando la partecipazione di Zaniolo agli Europei del prossimo giugno.

Il ct Roberto Mancini lo considera un punto fermo della sua Nazionale, ma non può rischiare uno "slot" in rosa per un giocatore che non potrà dare, per forza di cose, alcuna garanzia di forma. "Al 70% non sarà con noi", ha spiegato il mister azzurro. "Mi rifarò al Mondiale", ha promesso lui in uno slancio di ottimismo, già puntando al 2022. Il padre Igor ha confessato: "È distrutto, ma si rialzerà". Ancora una volta, dunque, al posto del Zaniolo calciatore si tornerà a parlare del Zaniolo versione "gossip", come da troppi mesi a questa parte. Lo scorso dicembre, la rottura con la fidanzata Sara Scaperrotta, incinta, in una slavina mediatica di accuse e contro-repliche decisamente difficile da reggere per un ragazzo così giovane. Poi le voci sul flirt con l'attrice Madalina Ghenea. Infine la nuova storia, ufficializzata, con la modella e star di Instagram Chiara Nasti. Ovviamente, bellissima. E molto famosa, ancora prima di fare coppia con il calciatore.

C'è chi l'ha accusato di sfruttare Zaniolo per ottenere ancora maggiore visibilità, ma lei ha reagito in malo modo: "E’ un rapporto speciale", ha sottolineato lei di fronte all'assedio malevolo dei follower. "Non ho bisogno di un uomo per essere mantenuta". E a chi, retoricamente, le domanda "se Zaniolo avesse giocato in Serie D ti saresti ugualmente innamorata?", risponde così: "A me non interessa la professione che una persona svolge, se avessi valutato quella io e Nicolò eravamo già da quasi un anno insieme". Come darle torto.

