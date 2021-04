Zlatan Ibrahimovic, squalificato per un solo turno: insulti a Maresca, cosa non torna

13 aprile 2021 a

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 30ª giornata del campionato. Sono 8 i calciatori che salteranno la 31ª giornata. C'è anche Zlatan Ibrahimovic: il centravanti del Milan salterà soltanto una giornata con ammenda di 5mila euro. Una pesante assenza per Pioli che dovrà fare a meno dello svedese contro il Genoa. Al posto di Ibrahimovic dovrebbe agire Leao al centro dell'attacco: il portoghese è già entrato in campo contro il Parma siglando la rete definitiva del 3-1.

Ma dalla lettura del referto di Parma-Milan stilato, dall’arbitro Maresca, non è stato riscontrato alcun atteggiamento offensivo o gravemente ingiurioso, "bensì una critica irrispettosa, da parte del centravanti svedese", fa sapere il sito Milannews24.com. Cosa che se fosse stata il contrario, come si era adombrato in un primo momento, avrebbe comportato per lo svedese una squalifica molto più pesante.

Non sarà però possibile presentare ricorso (il Codice di Giustizia Sportiva non lo permette) da parte del club. La decisione però conferma che parte del calciatore non ci fu alcun insulto rivolto a Maresca, ma rispondendo comunque in un modo non consono ad una decisione dell'arbitro, Ibra ha confermato ancora una volta la sua difficoltà a contenersi. Gli altri squalificati sono: Cristian Romero dell’Atalanta, Alessandro Tuia del Benevento, Domenico Criscito del Genoa, Felipe Caicedo della Lazio, Hirving Lozano del Napoli, Riccardo Gagliolo del Parma e Lorenzo Pellegrini della Roma, tutti per un turno.

